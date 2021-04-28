Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde hummalı çalışma
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Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde hummalı çalışma

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde hummalı çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'da yeşil alanların arttırılması noktasında büyük emek harcayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, prestij caddeye dönüştürülen Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde 28 bin metrekarelik peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'da yeşil alanların arttırılması noktasında büyük emek harcayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, prestij caddeye dönüştürülen Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde 28 bin metrekarelik peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Manisalıların ihtiyaç duyduğu projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla Manisa'ya daha bir görünüm kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda prestij cadde düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla Manisa'nın caddeleri yepyeni bir görünüm kazanıyor. Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla değişimi yaşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce geçtiğimiz ay prestij cadde düzenleme çalışmaları başlatılan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde peyzaj çalışmaları da hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 28 bin metrekarelik alanda ağaç dikimi gerçekleştirildi. Ardından ise çim ekimi için çalışmalara başlanıldı. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin yepyeni bir görünüme kavuşacağını belirtti. Daire Başkanı Göktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde daha da Manisa'yı güzelleştirmeye devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde hummalı çalışma
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde hummalı çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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