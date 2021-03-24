Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı prestij caddesi olacak
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Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı prestij caddesi olacak

24.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:31
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı prestij caddesi olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda prestij cadde çalışmasına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda prestij cadde çalışmasına başladı. Bulvar üzerinde atıl durumda bulunan peyzaj alanında Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından çalışma yürütülürken, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ise aydınlatma ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, Manisa Büyükşehir Belediyesi, prestij cadde çalışmasına başladı. Fen İşleri ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın kendi ekipleriyle yürüttüğü çalışmayı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava ile birlikte inceledi.

Yaklaşık 30 bin metrekare peyzaj düzenlemesi

Yürütülecek olan çalışma hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Bulvar üzerinde bulunan atıl durumda kalmış alanda peyzaj uygulaması yürütüyoruz. Burada, yaklaşık 30 bin metrekare bir peyzaj alanı var. 2 ay içerisinde buradaki peyzaj uygulamamızı tamamlamayı planlıyoruz. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından yapılacak olan çalışmayla birlikte de güzel Manisa'mıza bir prestij caddesi daha kazandıracağız" dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi verdi

Çalışmaların Fen İşleri ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın kendi ekipleriyle yürütüldüğüne dikkat çeken Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, Müftü Alim Efendi Bulvarı ve Nusret Köklü Caddesinde yürüttüğümüz prestij cadde çalışmasını tamamlamıştık. Şimdi de Muhsin Yazıoğlu Bulvarında prestij cadde çalışmasına başladık. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından, zaman içerisinde yıpranan kaldırımlarda tamiratlar yaptık. Orta refüjde yapılacak olan aydınlatmaların planlamasını yaptık. Kısa zamanda aydınlatma çalışmalarını da tamamlayarak, bir prestij caddesini daha kentimize kazandırmış olacağız" dedi.

Başkan Ergün'e teşekkür etti

Yürütülen prestij cadde çalışmaları nedeniyle memnuniyetini dile getiren Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, "Atıl durumda bulunan yeşil alan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla yeniden can bulacak. Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı prestij caddesi olacak
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı prestij caddesi olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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