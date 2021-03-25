Muhsin Yazıcıoğlu anısına hazırlanan "Türkiye'nin Birliği" isimli videonun gösterimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muhsin Yazıcıoğlu anısına hazırlanan "Türkiye'nin Birliği" isimli videonun gösterimi yapıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı "Türkiye'nin Birliği" isimli mini belgeselin gösterimi ANKARA - Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla BBP tarafından anma programı düzenlendi.

Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı

"Türkiye'nin Birliği" isimli mini belgeselin gösterimi ANKARA - Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla BBP tarafından anma programı düzenlendi. Anma programında Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatından bazı kesitlerin yer aldığı "Türkiye'nin Birliği" isimli mini belgeselin gösterimi yapıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu anısına hazırlanan 'Türkiye'nin Birliği' isimli videonun gösterimi yapıldı
Muhsin Yazıcıoğlu anısına hazırlanan 'Türkiye'nin Birliği' isimli videonun gösterimi yapıldı
Muhsin Yazıcıoğlu anısına hazırlanan 'Türkiye'nin Birliği' isimli videonun gösterimi yapıldı
Muhsin Yazıcıoğlu anısına hazırlanan 'Türkiye'nin Birliği' isimli videonun gösterimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Özhaseki Ali İhsan Yavuz Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yunus Emre Demet Akalın Jason Statham Rasim Öztekin
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Bülent Uygun Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muhsin Yazıcıoğlu anısına hazırlanan "Türkiye'nin Birliği" isimli videonun gösterimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 18:07:00. #1.14#
title