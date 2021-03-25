Muhsin Yazıcıoğlu anısına hazırlanan "Türkiye'nin Birliği" isimli videonun gösterimi yapıldı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı "Türkiye'nin Birliği" isimli mini belgeselin gösterimi ANKARA - Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla BBP tarafından anma programı düzenlendi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı
"Türkiye'nin Birliği" isimli mini belgeselin gösterimi ANKARA - Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla BBP tarafından anma programı düzenlendi. Anma programında Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatından bazı kesitlerin yer aldığı "Türkiye'nin Birliği" isimli mini belgeselin gösterimi yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı