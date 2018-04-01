Muhsin Yazıcıoğlu Anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Şarkışla Alperen Ocakları tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını vefatlarının 9. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Türkiye'nin her kentinde ve ilçelerinde Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programları düzenlendiğini belirten Ürgüp, "Ne mutlu size ki bağrınızdan böyle bir yiğit çıkarmışsınız. Ne mutlu Halit amcaya, ne Mutlu Fidan halaya, Allah onlardan razı olsun ve rahmetiyle muamelede bulunsun inşallah." diye konuştu.

Türkiye'nin karanlık döneme girdiği anlarda Muhsin Yazıcıoğlu'nun hep en ağır sorumluluğu üzerine aldığını dile getiren Ürgüp, şunları kaydetti:

"Muhsin başkanı anlatmaya kalkışsak da emin olun ki, onu anlatmaya günler seneler yetmez. O nedenle onu anlatmak yerine, onu anlamaya çalışalım. Muhsin başkanın hemşehrileri, hep ona sahip çıkan, onu asla unutmayan Şarkışla'nın kıymetli mensupları, ne mutlu size ki aranızdan böyle büyük bir lider, böyle bir kutlu insan çıkardınız. Muhsin başkanın yol arkadaşları olarak onun ideallerini yaşatmak, onun gösterdiği hedeflere ulaşmak ve onu anlamaya çalışmak için bu günden itibaren daha gayretli olmalıyız. Tıpkı onun gibi asla doğrulardan ayrılmadan düz yaşayacağız, düz duracağız, düz yürüyeceğiz, dik duracağız, doğru gideceğiz. Hayatının her döneminde iyilikleri ve güzellikleri sığdıran bir liderin yol arkadaşları olarak bize düşen, inandığımız doğruları yapmak ve tıpkı onun gibi bedeli neyse ödemek olmalıdır."

Programda, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hapis yattığı günler ve hayatının anlatıldığı tiyatro ve sinevizyon gösterimi sunuldu. Kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü'nün gösterimi ile devam eden programda gazeteci-yazar Lütfü Şehsuvaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlattı.

Programa, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Altınyayla Kaymakamı Musa Aydemir, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, belde belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.