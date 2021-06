Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi Açıldı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup, büyüdüğü baba evi; anılarının gelecek kuşaklara aktarılması için Sivas İl Özel İdaresi tarafından restore edilerek 'Anı Evi'ne dönüştürüldü.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup, büyüdüğü baba evi; anılarının gelecek kuşaklara aktarılması için Sivas İl Özel İdaresi tarafından restore edilerek 'Anı Evi'ne dönüştürüldü. Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi, Şarkışla Elmalı köyünde düzenlenen törenle açıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını anlatan ve anı evinde de sürekli gösterilecek olan film izlenildi. Öğrenciler Mehlika Nida Yücel ve Erdem Vahap Yurt, Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum ve Ülküm" şiirlerini seslendirdiler.

Programda açış konuşmasını yapan Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, "1954 yılında Şarkışla'mıza bağlı Elmalı köyünde başlayan ve ömür çizgisi bir Müslüman Türk asaletine bağlı bir şekilde devam eden Muhsin Yazıcıoğlu, hayatı boyunca gösterdiği dik duruş ve samimiyetle toplumun farklı görüşlerindeki çoğu kesimin takdirini ve teveccühünü kazanmış bir liderdir. " dedi.

Vatanı ve Milleti İçin Yaşadı

Ardından söz alan merhum Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ise "Muhsin Başkan, vatan millet sevdalısı, ömrünü vatanı ve milleti için yaşamış bir insandı. Aynı zamanda Muhsin Başkan; Sivas'a aşıktı. Hep öyle derdi, Sivas benim platonik aşkım derdi. Bugün bu evin açılışına vesile olan başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese ve Devletimize şükranlarımı sunuyorum. " diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun amcasının oğlu, Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu, "Bugün anlamlı bir gün yaşıyoruz. Bu anlamlı günü bize yaşatan rabbime sonsuz şükürlerimi sunuyorum. Tabi bu anlamlı günü Sivas Valimizin şahsında il protokolüne, bizleri bu güzel günü yaşattıkları için kendilerine hem Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu adına hem de Avrupa'daki tüm Muhsin sevdalısı kardeşlerim adına çok teşekkür ediyorum. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

"Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla tanışan bir nesiliz" diyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ise "Ömrünün her safhasını, her anını son nefesini de büyük Türkiye davasına arzu ettiği mücadeleyle yaşadı ve en sevdiği yere rabbine kavuştu. O Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde aslında hepimizin siyaset yapanların ve ülkeyi seven herkese mesajlar vererek yaşadı. Dar imkanlarda, zor imkanlarda 5, 5 km yol yürüyerek devletine milletine nasıl faydalı olacağını daha lise çağlarından itibaren mücadelesini veren ve her türlü makamı mevkii maddi talepleri bir tarafa bırakarak, o dik duruşu ortaya koymanın bedeli şehit olduğu vakit Ankara sokaklarında milyonların bir araya gelerek kendisini en sevdiği yere uğurlamalarıyla gösterdi. " diye konuştu.

Duygu Dolu Bir Vefa Örneği

İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de "Duygu doluyuz çünkü çok güzel bir örnek vefa hareketiyle buradayız. Hemen sözlerimin başında Sayın Valimize, kaymakamımıza ve emeği geçen herkese gerçekten bu vefalı hareketleri dolayısıyla şükranlarımı, muhabbetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

83 Milyonun Yüreğinde Duruyor

'Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'nin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, "Muhsin başkanımızı sevenlerin bu yoldan geçerken uğrayıp, soluklanacak onun ruhuna bir Fatiha okuyacaklar. Anılarını, belki Muhsin Başkanın özel eşyalarını ve fotoğraflarını burada görecekler. Ama biz şunu görüyoruz ki 83 milyonun yüreğinde, hafızasında Muhsin Başkanımızın anıları her zaman ilk günkü gibi dipdiri duracak. " dedi.

Yazıcıoğlu, Bizim Liderimizdi

Sivas Milletvekili M. Habib Soluk ise şöyle konuştu: "Sayın Yazıcıoğlu aslında videoyu izledikten sonra söyleyecek hiç bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Evet, biz ondan 3-4 yaş daha önce doğmuştuk. Fakat o bizim önderimiz, liderimiz, ağabeyimiz pozisyonundaydı. Tahta sıralarda soğuk karbonat atılıp demlenmiş çayları yurt odalarında çok paylaştık. Vatan ve millet sevdalısı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun baba ocağının anı evi olarak düzenlenmesi vesilesi ile burada bulunuyoruz. Şehit Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle anıyorum. "

Sivaslıların Kalplerindeki Müstesna Yerini Muhafaza Ediyor

Programda son olarak konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas'ın yiğit evladı olarak kalplerdeki müstesna yerini muhafaza ettiğini belirtti. Şehri imar ederken nesli de ihmal etmemenin ne kadar önemli olduğuna değinen Vali Ayhan, "Nesilleri ihya etmek için de örnek gösterilecek, içselleştirilecek ve manaların derinliklerine sürüklenecek kıymetler, ülkesine hizmet etmiş değerler ve ardında önemli izler bırakmış şahsiyetler vardır. Bu toprakların tüm değerleri ile bezenmiş, yüreğimizden kopmuş bir yiğit olan Muhsin Yazıcıoğlu da gelecek nesillere rehber olacak, gençlerimizin feyz alacağı çok önemli bir şahsiyettir" dedi.

Yazıcıoğlu'nun Bende Derin İzleri Vardır

Merhum Yazıcıoğlu ile Altınyayla ve Şarkışla Kaymakamlığı döneminde birçok kez görüşme fırsatı olduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Kendisini ağırlamaktan büyük mutluluk duymuştum. Ağabeyliği, dostluğu, kardeşliği ve ilimiz için olan gayreti ile tanıdığım merhum Yazıcıoğlu'nun bende derin izleri vardır. Hepimizin de bildiği üzere, bir siyasi kimliğinden daha çok dava adamı olan Yazıcıoğlu, her zaman doğruların yanında yer almış, Hakk'ı savunmuş, milli ve manevi değerleri düstur edinmiştir. Vatan ve millet sevgisini öne çıkaran, sonsuzluğun sahibine olan inanç ve iman dolu yüreği ile bizlere çok şeyler bırakıp giden Merhum Yazıcıoğlu, Mehmet Akif'e de komşu olmuştur. Uzun yıllar dostluğunu paylaşan, üstad Abdurrahim Karakoç'un çok güzel ifadesi var; 'Vallahi bana sorarsanız Muhsin Başkan, han köşesinde ölemezdi ona dağın zirvesinde ölmek yakışırdı. ' diyor. " İfadelerini kullandı.

Anı evinin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ayhan sözlerini şöyle tamamladı: "Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'nin oluşturulmasında bizlere desteklerini esirgemeyen 'Yazıcıoğlu Ailesi' başta olmak üzere; Sivas İl Özel İdaresine, Şarkışla Kaymakamlığına, İlçe Özel İdaresine, Elmalı köyü halkına, dostları ile katkıları, destekleri ve emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. "

Konuşmaların ardından anı evinin açılışı yapıldı. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu'na ait özel eşyaların yer aldığı sergi gezildi. Açılışa; Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, İl ve İlçe Protokolü ile Yazıcıoğlu'nun çocukları Furkan ve Firuze ile ağabeyi, ablası ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi Vali Salih Ayhan, Milletvekilleri Semiha Ekinci ve M. Habib Soluk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve Yazıcıoğlu ailesi, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun babası Halit Yazıcıoğlu'nun Şarkışla Elmalı Köyündeki mezarını ziyaret ederek, dua ettiler.

Kaynak: Habermetre