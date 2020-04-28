Muhsin Ertuğrul Belgeseli, 29 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak Türkiye'de tiyatronun ve sinemanın temellerini atan Muhsin Ertuğrul, ölüm yıl dönümünde yayınlanacak belgeselle anılacak.

Türkiye'de tiyatronun ve sinemanın temellerini atan Muhsin Ertuğrul, ölüm yıl dönümünde yayınlanacak belgeselle anılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, ölümünün 41. yılında saygıyla ve şükranla anılan sanatçının Darülbedayi'nin de kurucuları arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Muhsin Ertuğrul'un, yazar, yönetmen ve oyuncuların da arasında bulunduğu pek çok insanın hayatının tiyatro ve sinemayla kesişmesinde büyük rolü olduğu belirtilen açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları bir gelenek olarak her yıl, büyük ustayı vefat yıl dönümünde kabri başında anıyordu. Bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu geleneği ifa edemesek de ustamızı 2018 yapımı Muhsin Ertuğrul Belgeseli ile hep beraber anıyoruz." denildi.

Ertuğrul'un hayatını ve çalışmalarını anlatan, ayrıca röportajlara da yer verilen belgesel, Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat YouTube kanallarında ölüm yıl dönümü olan 29 Nisan'da saat 18.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA