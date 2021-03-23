Muhsin Çakallı vedalaştı

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü koordinatörü olan Muhsin Çakallı, eski takımı Eskişehir Altyapı Derneği futbolcu ve yönetimi ile vedalaştı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü koordinatörü olan Muhsin Çakallı, eski takımı Eskişehir Altyapı Derneği futbolcu ve yönetimi ile vedalaştı.

Uzun yıllar Eskişehir Altyapı Derneği'nde görev alan Muhsin Çakallı, Eskişehir Altyapı Derneği'nde görev aldığı 2012 doğumlu sporcuları ve dernek yöneticileri ile vedalaştı. Verdiği hizmetlerden dolayı Çakallı'ya teşekkür eden tesis sorumlusu İsmail Bal, "Muhsin hocanın bizde emekleri çoktur. Kendisine başarılar dileriz. Burada olduğu gibi Anadolu Üniversitesi'nde de başarılı olacağına inanıyorum. Kendisi ile iletişim halinde olacağız. Birlikte çalışarak Eskişehir futboluna katkı sağlayacağız" dedi.

Muhsin Çakallı da kendisine iyi bir çalışma ortamı hazırlayan Eskişehir Altyapı Derneği yönetimine teşekkür etti.

2012 doğumluların antrenörlüğünü üstlenecek olan Orhan Kamacı da Muhsin Çakallı'ya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı