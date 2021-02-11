"Muhsin Bey'in Şakir'i: Erdoğan Sıcak"

Oynadığı rollerle unutulmazlar arasına giren, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdoğan Sıcak, vefatının ikinci yılında yad ediliyor.

Oynadığı rollerle unutulmazlar arasına giren, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdoğan Sıcak, vefatının ikinci yılında yad ediliyor.

İstanbul'da 18 Ağustos 1940'ta doğan sanatçı, ilk ve ortaokulu Bakırköy'de bitirdi.

Sıcak, İstanbul Erkek Lisesi'ne gittiği yıllarda, iddialı oyunlarla tiyatro sahnesine adım attı.

Üniversitede gazetecilik eğitimi alan başarılı oyuncu, bir yandan da tiyatro faaliyetlerine katılmaya başladı.

Sanatçı Sıcak, usta yönetmen Haldun Dormen'in tiyatro okulunda 1959'da eğitim almaya başladı.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve yönetmeni Saim Alpago'nun İstanbul'da kurduğu topluluğa katılmak üzere başvuran Sıcak, sınavdan aldığı başarılı sonuçla 1962-1963 tiyatro sezonunda profesyonel olarak tiyatroya başladı.

Hem oyunculuk hem yönetmenlik yaptı

Yıllarca özel tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Erdoğan Sıcak, televizyon yayınlarının başlamasıyla önce TRT, daha sonra da özel kanallardaki dizilerde önemli roller üstlendi.

Başarılı oyuncu, birçok televizyon dizisinin senaryolarını yazdı ve kaleme aldığı çok sayıda tiyatro eserini sahneledi. Sanat hayatı boyunca 50'ye yakın film ve dizide oynadı, ayrıca reklam filmlerinde de yer aldı.

Televizyonda ilk olarak 1975'te "Kaynanalar" dizisindeki rolüyle yer alan sanatçı, "Şakir" karakterini canlandırdığı 1987 yapımı "Muhsin Bey" filminde, Şener Şen ve Uğur Yücel ile aynı filmde rol aldı.

İngiliz, Alman, Fransız, Japon ortak yapımı filmlerde de farklı karakterlere hayat veren Sıcak, 1959'dan itibaren, muhtelif tiyatro topluluklarında oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak çalıştı.

KOAH hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Erdoğan Sıcak, 12 Şubat 2019'da 79 yaşındayken İstanbul'da hayata veda etti. Sanatçının cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisi'nde kılınan namazın ardından, Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçının rol aldığı bazı diziler

Şahsiyet (2018), İstanbullu Gelin (2017), Kırgın Çiçekler (2017), Yeşil Deniz (2014), Paramparça (2014), Ah Neriman (2014), Medcezir (2014), Canım Benim (2012), İnsan Aldandı (2011), Pis Yedili (2012), Karadağlar (2010), Memur Muzaffer (2008), Hepsi1 (2007), Arka Sokaklar (2006), Cennet Mahallesi (2004), Zor Baba (2002), Ayrılsak da Beraberiz (1999)

Rol aldığı filmler

Sahipli (2016), Münafık (2015), Şevkat Yerimdar (2013), Hırçın Kız Kadife (2009), Aşk Üçgeni (2009), Türk Usulü (2008), Yeniden Doğuş Zamanı (1991), Milyarder (1986), Kaynanalar (1975)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı