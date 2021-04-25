Muhsin Bayrak kimdir? Muhsin Bayrak kaç yaşında, nereli? Muhsin Bayrak biyografisi!

Ailesine 'Bayrak' soyadını Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Muhsin Bayrak kimdir? Muhsin Bayrak kaç yaşında, nereli? Muhsin Bayrak mesleği nedir? Muhsin Bayrak hayatı ve biyografisi nedir?

Ailesine 'Bayrak' soyadını Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Muhsin Bayrak kimdir? Muhsin Bayrak kaç yaşında, nereli? Muhsin Bayrak mesleği nedir? Muhsin Bayrak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

Ailesine 'Bayrak' soyadını Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından. Aslen Bitlisli olanMuhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri.

90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı.

İnşaat müdendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında kurduğu AB Grup Holding şirketiyle sektöre yenilik getirdi. Yurt dışında birçok şantiyesi bulunan Bayrak'ın, Türkiye'de yatırımları da hızla tamamlanıyor.