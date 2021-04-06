Muhlama mı, mıhlama mı tartışmalarına son noktayı coğrafi işaret koydu
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Muhlama mı, mıhlama mı tartışmalarına son noktayı coğrafi işaret koydu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muhlama mı, mıhlama mı tartışmalarına son noktayı coğrafi işaret koydu

Yıllardır süre gelen ve Rizelileri oldukça rahatsız eden 'Muhlama mı?' yoksa 'Mıhlama mı?' tartışmaları Muhlama'ya alınan coğrafi işaret ile son buldu.

Yıllardır süre gelen ve Rizelileri oldukça rahatsız eden 'Muhlama mı?' yoksa 'Mıhlama mı?' tartışmaları Muhlama'ya alınan coğrafi işaret ile son buldu.

Rizelilerin yöresel bir yemeği olan Muhlama, tanınmaya başlandıktan sonra ismi dilden dile değişmeye başladı. Bu durum ise Rizelileri oldukça rahatsız etmeye başladı. Kendi yöresel yemekleri olan muhlamaya bir başka isim olan mıhlama denilmesinden rahatsız olan Rizeli vatandaşlar bunu sıklıkla dile getirmeye başladı. Dün itibariyle muhlamaya alınan coğrafi işaret ile bu tartışmalar son buldu. Muhlamanın yanında Rize'nin kokulu üzümünden yapılan tatlısı 'Pepeçura' ve artık şehrin sembolü olan 'Rize çayı' da coğrafi işaret ile tescillendi.

Konu hakkında açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize'nin coğrafi işaretli ürünlerinin alınan son tescil ile 10'a yükseldiğini dile getirerek, "Coğrafi işaretli ürün sayımız Rize olarak 7 idi. Dün itibari ile 3 ürünümüz birden coğrafi işaret aldı. Dün itibariyle coğrafi işaret alan ürünlerimiz Rize Muhlamamız, Rize Pepeçuramız ve Rize Çayımız. Bu işaret bizim için çok önemli. Bu işaret sayesinde biz hem ürünü koruyoruz hem üreticisini koruyoruz hem tüketicisini koruyoruz hem de pazarlama anlamında bundan istifade ediyoruz. Hala daha da coğrafi işaret üzerinde çalıştığımız 20'ye yakın ürünümüz var. Bu işaretleri çoğaltacağız, Rize birçok değere sahip" dedi.

Tescil belgesinde de Rizelilerin kullandığı 'Muhlama' ifadesinin yer aldığını sözlerine ekleyen Çeber, "Biz tescilimizi muhlama diye aldık. Bana gelen bilgi notunda, resmi evrak itibariyle öyle söyleyebilirim. Hep diyorum '2 yıllık Rizeliyim ama en fanatik Rizeliyim' diye. Bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz en güzelini bilir. Tescili biz Rize Muhalması diye aldık, bizde böyle kullanıyoruz. Mıhlama doğrusudur diyenlerinde affına sığınıyorum ama bende resmi ağızdan konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

"BUNUN ÖZÜ MUHLAMADIR"

Coğrafi işaretlerin bölgelerin kültürlerine değer kattığını dile getiren Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu ise, "Coğrafi işaret hem yöreye özgülüğünü simgelemesi hem de şehrin tanıtımı açısından önemli. Bizim hem kültürel hem de turizm tanıtımlarımızda da ifade ettiğimiz ürünlerimiz. Muhalamamız ve Pepeçuramızı biz Rizelilere sorduğumuzda genelde alıştığımız şeyler ama dışardan gelen insanlar pepeçuranın rengine ve böyle tatlı olduğuna çok ciddi şaşırıyorlar" şeklinde konuştu.

Mıhlama isminin yanlış olduğunu sözlerine ekleyen Alemdaroğlu, "Biz kendimizi doğru ifade etmeliyiz. Aslında bunun özü muhlamadır. Yazılışında da söylenişinde de mıhlama gördüğümüzde bunu düzeltiyoruz" dedi.

(Hasan Fehmi Demir – Oğuz Bal/İHA)

Muhlama mı, mıhlama mı tartışmalarına son noktayı coğrafi işaret koydu
Muhlama mı, mıhlama mı tartışmalarına son noktayı coğrafi işaret koydu
Muhlama mı, mıhlama mı tartışmalarına son noktayı coğrafi işaret koydu
Muhlama mı, mıhlama mı tartışmalarına son noktayı coğrafi işaret koydu
Muhlama mı, mıhlama mı tartışmalarına son noktayı coğrafi işaret koydu
Muhlama mı, mıhlama mı tartışmalarına son noktayı coğrafi işaret koydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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