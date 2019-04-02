Muhittin Kayabaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Muğla Fethiye belediye başkan adayı olan Muhittin Kayabaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Muğla Fethiye ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Muhittin Kayabaş isimli AK Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde AK Parti Muğla Fethiye adayı Muhittin Kayabaş kimdir? AK Parti Muğla Fethiye adayı Muhittin Kayabaş yüzde kaç oy aldı?

Muhittin Kayabaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Muğla Fethiye belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhittin Kayabaş Fethiye ilçesinde % 44,48 oranında oy almıştır. Fethiye ilçesinde % 44,48 oranında oy olan Muhittin Kayabaş adlı AK Parti adayı toplamda 42.206 adet oy sayısına ulaştı.

Muhittin Kayabaş Kimdir?

1964 yılında Fethiye'de dünyaya gelen Muhittin Kayabaş, İlköğrenimi Vali Recai Güreli İlkokulunda tamamladı.Fethiye İmam Hatip Lisesini bitirdi.Ankara Universitesi Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun oldu.1986 yılında Ankara'da okurken başlayan siyasi hayatı bugüne kadar aktif olarak devam eden Muhittin Kayabaş, 25. dönem 5. sıra, 26. dönem 4. sıra, 27. dönem 3. sıra milletvekilliği adayı oldu. 1987'de aile şirketi olan Kayabaşlar Tarımı kurarak iş hayatına başladı. Kayabaş evli ve 2 çocuk babası.

Muğla Fethiye ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.