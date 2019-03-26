Muhittin Böcek, "Savurganlığa Dur Demeye Geliyoruz"

Millet İttifakın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Ali Çetinkaya Caddesinde esnafı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ümit Uysal ile birlikte Ali Çetinkaya Caddesinde esnafı ziyaret etti. Muhittin Böcek, Sakatlar Derneği Antalya Şubesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AESOB) ve Karadenizliler Derneği ziyareti sonrası Güzeloluk Mahallesi Kültür Sitesi mitingi ile de günü tamamladı.

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ümit Uysal ile birlikte Ali Çetinkaya Caddesinde esnaf ziyareti yapan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından caddenin, bölge esnafının fikri dahi alınmadan, trafiğe kapatıldığını iddia eden Muhittin Böcek, zaten kıt kanaat çarkı döndüren esnafın bu düzenlemeyle daha da borç batağına itildiğini söyledi. Ali Çetinkaya Caddesi esnafının tek bir ses olup kendisinden bu yanlış uygulamanın düzeltilmesini istediğini dile getiren Muhittin Böcek, göreve seçilmesi halinde gerekeni yapacağını kaydetti.

Ardından Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, İşitme Engelliler Antalya Şube Başkanı Metin Çakar ve Aktif Engelli Derneği Antalya Şube Başkanı Nurdan Özsoy'u ve yönetimiyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Böcek, engelli bireyler için bir çok projeye imza attıklarını söyledi. Engelli bireyler için 'Engelli Kamu Seçimi Personeli Sınavı'na hazırlık kursu gibi daha bir çok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde de çok engelli bireyler için yine bir çok çalışmaya imza atacaklarını bildirdi.

Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural ise Muhittin Böcek'in tutamayacağı bir sözü asla vermeyeceğini bildiğini, burada söylediği her sözün de arkasında duracağına inandığını söyledi. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri ve sonrasında da AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve 75 Oda Temsilcisiyle bir araya gelen Muhittin Böcek, Antalya için yapacakları projelerini anlattı.

"Savurganlığa dur diyeceğiz"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere tarafından çiçekle karşılanan Muhittin Böcek, 80 bin esnaf üyesi bulunan 75 Oda Temsilcisinin katıldığı toplantıda projelerini anlattı. Menderes Türel'in seçime bir hafta kala ulaşım bedava, su ise indirimli olacak müjdesi verdiğini dile getiren Muhittin Böcek, "Madem bunlar yapılabiliyordu da neden beş yıl beklediniz, bu insanları mağdur ettiniz?" dedi. "Seçim telaşından ne yapacaklarını şaşırdılar" diyen Büyükşehir Adayı Böcek, EXPO 2016 için 2 katrilyon, adrese teslim ihale edilen Sahil Projesi için ise 277 milyon lira harcandığını, bir şirkete ise ortada olmayan bir proje için sadece danışmanlık ücreti olarak 1 milyon 400 bin lira para ödendiğini iddia etti. "Bizler bu savurganlığa dur demeye geliyoruz." diyen Muhittin Böcek, konuşması sonrasında Antalya Karadenizliler Derneği üyeleri ve Güzeloluk Mahallesi Kültür Sitesi sakinleriyle buluştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA