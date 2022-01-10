Muhittin Böcek: "Samsun'a gelince askerlik anılarım canlandı" - Haberler
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Muhittin Böcek: "Samsun'a gelince askerlik anılarım canlandı"

Muhittin Böcek:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel de yer aldı.

"Samsun Askeri Hastanesi'nde askerliğimi yaptım"

38 yıl önce Samsun'da askerlik dolayısıyla 14 ay zaman geçirdiğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "Samsun Askeri Hastanesi'nde askerliğimi yaptım. Buraya gelince tekrar o yıllar gözümde canlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu güzel kente yıllar sonra yeniden gelmenin mutluluğunu yaşadım. Eski günleri yad ettim. Birçok yeri ziyaret ettim. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Sağ olsun bizi çok güzel ağırladı. Misafirperverliği için teşekkür ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Kendisini Antalyamıza bekliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızı bugün burada ağırlamaktan oldukça mutluyum. Kendisiyle projelerimiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Fikir alışverişi yapma şansımız oldu. Bu nazik ziyaret için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Muhittin Böcek: Samsun'a gelince askerlik anılarım canlandı

Muhittin Böcek: Samsun'a gelince askerlik anılarım canlandı

Muhittin Böcek: Samsun'a gelince askerlik anılarım canlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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