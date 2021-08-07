Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek sağlık durumu ne? Muhittin Böcek kaç yaşında, nereli?

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 10 gün önce başlayan Manavgat ilçesindeki yangında sürekli çalışan ve elinden geleni yapan Muhittin Böcek'in, neden hastaneye kaldırıldığı açıklanmadı. Muhittin Böcek, geçtiğimiz aylarda koronavirüs sebebiyle entübe edilmiş ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Peki, Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşındadır? Muhittin Böcek hayatı ve biyografisi nedir?

2019 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Muhittin Böcek, 25 Ekim 1962 tarihinde Antalya Konyaaltı'nda dünyaya gelmiştir. Peki, Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşındadır? Muhittin Böcek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

2019 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Muhittin Böcek, 25 Ekim 1962 tarihinde Antalya Konyaaltı'nda dünyaya gelmiştir. Aslen Yörük'tür.İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra zirai üretim ve ulaşım sektörlerinde çalışan Böcek, Halkla İlişkiler ve İktisat alanında yüksek öğrenimini tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Koronavirüse yakalanan Böcek, 8 Eylül 2020 tarihinden beri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi görmeye başlamıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınmış ve sonrasında taburcu edilmişti. Muhittin Böcek evli ve bir çocuk babasıdır.

SİYASİ KARİYERİ

1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak aynı göreve yeniden seçildi ve 2019 yılına kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süre zarfında dört dönem boyunca Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Muhittin Böcek, 20 yıllık siyasi hayatını anlattığı "Ben Bu Şehre Aşığım" adlı kitabını yazdı.

31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.