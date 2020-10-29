Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek eğitimleri nelerdir? Muhittin Böcek kariyeri nedir?
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Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek eğitimleri nelerdir? Muhittin Böcek kariyeri nedir?

29.10.2020 01:16 | Son Güncelleme: 29.10.2020 01:19
Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek eğitimleri nelerdir? Muhittin Böcek kariyeri nedir?

Antalya doğumlu Türk siyasetçi Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek kaç yaşında, nereli ve eğitimleri neler?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek eğitimleri nelerdir? Muhittin Böcek kariyeri nedir?

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek 25 Ekim 1962, Antalya doğumludur. Türk siyasetçi. 2019 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. 1962'de Konyaaltı, Antalya'da doğdu. Aslen Yörük'tür. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra zirai üretim ve ulaşım sektörlerinde çalıştı. Halkla İlişkiler ve İktisat alanında yüksek öğrenimini tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.

MUHİTTİN BÖCEK KARİYERİ NEDİR?

1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak aynı göreve yeniden seçildi ve 2019 yılına kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süre zarfında dört dönem boyunca Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 01:19:26. #1.14#
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