Muhittin Böcek'in acı günü

Muhittin Böcek'in acı günü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ablası Sevim Demirkıran vefat etti.

Muhittin Böcek'in acı günü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ablası Sevim Demirkıran vefat etti.
Başkan Böcek, acı haberi duyurduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli ablam Sevim Demirkıran'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim." ifadesini kullandı.
Demirkıran'ın cenazesi, yarın öğle vakti Muratpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemerağzı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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