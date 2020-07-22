Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi
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Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ORC Araştırma Şirketi'nin 'Yerel Yönetimler Performans Araştırması'nda yüzde 61.4 oranıyla en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi
22.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:55

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ORC Araştırma Şirketi'nin 'Yerel Yönetimler Performans Araştırması'nda yüzde 61.4 oranıyla en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

ORC Araştırma Şirketi'nin Temmuz 2020 "Yerel Yönetimler Performans Araştırması" sonuçları açıklandı. Araştırma sonucuna göre 11 CHP'li büyükşehir belediyesi içinde en başarılı başkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. 14-19 Temmuz tarihleri arasında, CHP'li ve AK Partili büyükşehir belediye başkanlarının performansının ayrı kategorilerde değerlendirildiği araştırma, 26 büyükşehirde 12 bin 600 kişi ile (CATI) Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi Yöntemi ile gerçekleştirildi.

Belediye Başkanlarının kendi seçmen grubunda değerlendirildiği araştırmada katılımcılara 'Son 2 ayı değerlendirdiğinizde şehrinizin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı başarılı buluyor musunuz?' sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlara göre Başkan Muhittin Böcek yüzde 61,4 oranıyla ile birinci sırada yer aldı.

"Gönülden teşekkür ediyorum"

Antalya'nın refahı ve mutluluğu için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Böcek, yapılan hizmetlerin halk nezdinde başarılı bulunmasının büyük mutluluk olduğunu belirterek, "Hizmet performansımızın halkın nezdinde başarıyla takdir edilmesi bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. Her zaman diyorum, Kentin sakini değil sahibiyiz. Dertlere derman olmaya geldik. Planlı, kurallı ve kimlikli kent için yaptığımız hizmetlerin bu şekilde meyvelerini almak muhteşem bir duygu. 'Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız' diyerek çıktığımız bu yolda ranta dönük değil, halka dönük projeler üretiyoruz. Bu sonuç hepimizin tüm Antalyalıların başarısıdır. Biz birlikte başardık. Hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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