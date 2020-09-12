"Muhittin Başkanımızın durumu her geçen gün iyiye gidiyor"
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"Muhittin Başkanımızın durumu her geçen gün iyiye gidiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs sebebiyle Antalya'da özel bir hastanede tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret edip durumu hakkında bilgi aldı.

12.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs sebebiyle Antalya'da özel bir hastanede tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret edip durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu " İnşallah gönümüzdeki günlerde cihazdan çıkıp normale dönecek" dedi.

Antalya'da özel bir hastanede entübe halde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugünkü ziyaretçisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Sabah saatlerinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte hastaneye gelerek Başkan Böcek'in durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Her şeyden önce Belediye Başkanımız bizim de ata dostumuz Muhittin Böcek'e Rabbim'den şifa diliyorum inşallah tez zamanda iyileşir tekrar aramıza döner görevine başlar" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Sağ olsun Sağlık Bakanımız başta olmak üzere hastanemiz, yöneticilerimiz diğer hastanelerden hekimlerimimiz herkes büyük çaba sarf etti ve ediyor. Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre Muhittin Başkanımızın durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor, değerleri yükseliyor, normalleşiyor. İnşallah gönümüzdeki günlerde de cihazdan çıkıp normale dönecek, Bugün iyi haberleri almaktan da mutluluk duyuyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımız da yakından takip ediyor. Dün Başkanımızın oğlu Gökhan kardeşimizi aradı, Sağlık Bakanımız her kabine toplantısında durumuyla ilgili bilgi veriyor, inşallah tez zamanda iyileşecek" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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