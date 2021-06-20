Mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştiren Alpagu vitrine çıkıyor
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Mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştiren Alpagu vitrine çıkıyor

Mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştiren Alpagu vitrine çıkıyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, milli imkanlarla geliştirilen ve mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştiren Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi Alpagu'nun vitrine çıkacağını, yurt dışından da talep göreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, milli imkanlarla geliştirilen ve mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştiren Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi Alpagu'nun vitrine çıkacağını, yurt dışından da talep göreceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Demir, AA muhabirine, forumda devlet başkanları ve bakanların Türkiye'nin savunma sanayisi modelini merak ettiğini belirterek, sürecin nasıl yürüdüğü ve Türkiye'nin geldiği seviyeyle ilgili konuları konuklara anlattıklarını ifade etti.

Forumun önemine işaret eden Demir, savunma sanayisi alanında da oturumlar düzenlendiğini, bunun güzel neticeler getireceğini vurguladı.

Yabancı konuklara, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın çalışma modelini anlattıklarını aktaran Demir, "Türkiye'nin diğer ülkelere yaklaşımını, iş birliğimizi, nasıl düşündüğümüzü anlattık. Karşılıklı sorular soruldu. Önemli olan, burası bir vitrin gibi. Diplomasi, savunma unsuru, kuvvet, harekat kabiliyeti olmadan çok anlamlı olmayabiliyor. Her zaman için konuşmak, meseleyi diplomatik yönden çözmek, meselinin tıkandığı durumda yol aldırmak için gücünüzün olduğunu göstermeniz gerektiği çok net." diye konuştu.

Demir, özellikle gelişmekte olan ülkeler nezdinde Türkiye'nin algısının farklı boyuta geldiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin güçlü ülkeler arasında küresel güç olarak konumlandırıldığını gören yabancı konukların forumda, Türkiye'ye yakın olma, iş birliği yapma isteklerini söylediğini bildirdi.

İş birliğinin sadece ticari bir model olmadığının altını çizen Demir, sadece satmak, almak değil, geleceğe yönelik stratejik iş birlikleri de oluşturmak gerektiğini vurguladı.

Farklı ülkelerin savunma ve dışişleri bakanlarını Türkiye'nin savunma fuarlarına da davet ettiklerini belirten Demir, "Böylece bir açılımın adımları olduğunu, o açıdan çok faydalı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Alpagular satış imkanı oluşturacak"

Demir, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi Alpagu'nun mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini anımsattı.

Alpagu'nun kendisinin hafif, etkisinin ağır olduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Alpagu şimdi vitrine çıkıyor. Vitrinde yer aldıktan sonra yurt dışında da talep olacaktır. Alpagu'nun çok çeşitli modelleri çıkacak. Çeşitli model ve kabiliyetlerde taşınabilir bir unsur. Normalde kolayca taşınabilecek, taşırken atış yapılabilecek ve üzerindeki mühimmat ve patlayıcının çok çeşitli modellerde olabileceği bir sistem olacak. Harekatın türüne ve ihtiyacına göre değişik form ve formatlarda Alpagular sahada olacak. Kullanıcılarımızla paylaştıkça onlardan gelen talepler doğrultusunda belirli şeyleri olgunlaştırdık. Onların hangi harekat bölgesinde neye ihtiyaç duyduklarına göre çeşitlendirilecek. Alpagu'nun yeni modellerinin üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin savunmasına katkı sunacak. Bu bir güçtür, nasıl Kargular (Döner Kanatlı Vurucu İHA) önemli bir satış potansiyeli oluşturduysa Alpagular da kullanım arttıkça, harekat sahasında kendini ispatladıkça satış imkanı oluşturacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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