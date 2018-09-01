TSK, Kuzey Irtak'ta Mühimmat Yüklü Aracın Vurulma Anını Paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde imha edilen mühimmat ikmal aracının vurulma anı paylaştı. Vurulduğu anda oluşan şiddetli patlamalardan ve oluşan alev topundan, aracın mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğu anlaşılıyor.

TSK, MÜHİMMAT YÜKLÜ ARACIN VURULMA ANINI PAYLAŞTI

TSK tarafından dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatının görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, kırsal bir arazide stabilize yolda bekleyen ve mühimmat yüklü olduğu belirlenen aracın vurulma anı yer alıyor.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

İlk olarak araç etrafındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta daha sonra mühimmat yüklü araç tam isabetle vuruluyor.

VURULMA ANINDA ŞİDDETLİ PATLAMA OLUŞTU

Vurulduğu anda oluşan şiddetli patlamalardan ve oluşan alev topundan, aracın mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğu anlaşılıyor.