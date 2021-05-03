mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi
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mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mağaralarda ele geçirilen malzemeler İmha anı Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Mağaralarda ele geçirilen malzemeler

İmha anı Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen sığınak ve çok sayıda mühimmat METİ Timi tarafından imha edildi.

mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi
mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi
mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi
mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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