mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi
Mağaralarda ele geçirilen malzemeler İmha anı Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor.
Mağaralarda ele geçirilen malzemeler
İmha anı Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen sığınak ve çok sayıda mühimmat METİ Timi tarafından imha edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı