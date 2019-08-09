Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor

Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor

Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyorHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından depoda patlamalar sürüyor.

09.08.2019 05:29
Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor

Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından depoda patlamalar sürüyor.
Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan askeri depoda çıktı. Yangın sonrası depoda patlamalar sürüyor. Patlama nedeniyle Kırıkhan-Reyhanlı Karayolu trafiğe kapatılırken, mahalleye geçiş yolları da kapatıldı.
Polis ekipleri mühimmat deposu civarında geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA
Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor
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