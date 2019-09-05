Mühimmat deposundaki patlamada şehit düşenler anıldı

05.09.2019 15:02

Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit düşen 25 asker, olayın 7'inci yılında anıldı.

Şehit aileleri sabah ilk olarak kışladaki anıta giderek dua etti. Ardından şehit aileleri, termal otelde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün öğle yemeği programına katıldı.

Daha sonra aileler, İmaret Camisi'nde şehit çocukları için mevlit okuttu, lokma dağıttı.

Şehit babası Ali Taştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 Eylül 2012'de 25 vatan evladını Afyonkarahisar'da şehit verdiklerini söyledi.

Olayın bu sene 7'inci yılı olduğunu dile getiren Taştan, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, bu yıl da güzel bir organizasyon yaptı. İlk önce, kışlaya giderek 25 şehidimiz için yapılan anıta giderek dualar okuduk. Orada çocuklarımıza sarıldık ve o günü yaşadık. Acı ve tatlı güzel günlerimizi hatırladık."

Taştan, kışladaki ziyaretlerinin ardından da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Afyonkarahisar İl Müdürlüğünün bir yemek organizasyonu yaptığını ifade etti.

Hem kendi evlatları hem de diğer tüm şehitler için mevlit okutulduğunu aktaran Taştan, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Hayat devam ediyor. Bizlerin de hukuki davaları var. En son görülen davada, 3 komutan ceza aldı ve bu cezalar da kesinleşti. Binbaşı ve albay 16 yıl ceza aldı. Sadece üsteğmen 13 yıl aldı. Anayasa Mahkemesi de onun cezasını bozdu. Bozmasının sebebi de mahkemenin bu cezayı az bulmasıdır. Bunların dışında yine 4 kişinin de yargılamaları halen devam ediyor. Biz, bu ülkede birilerinin ceza alıp almamasının peşinde değiliz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nde ihmalleri olanların ceza almasını istedik. Bunu da az da olsa başarabildik. Ülkemize şehitlerimizin gelmemesini istiyoruz. Kimsenin gazi olmamasını istiyoruz."

-"Afyonkarahisar, bu şehit ailelerimizi ve ülkemizi üzdü"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da acının 7'inci yılını, kışladaki ziyarette tekrar ailelerle birlikte yaşadıklarını vurguladı.

Orada duygusal anlar yaşandığına dikkati çeken Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Orada komutanlarımızın nezaretinde, hocalarımızla birlikte dua ederek, şehitlerimize rahmet diledik. Afyonkarahisar, bu şehit ailelerimizi ve ülkemizi üzdü. Biz de, Afyonkarahisarlılar olarak ailelerimize sahip çıkmak anlamında birtakım faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunları da devletimiz yetkilileri ve askeriyemiz fazlasıyla yerine getirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ailelerimize tekrar baş sağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA