Mühimmat Deposu Patlamalarına Sabotaj İddiası

Şii milis gücü Haşdi Şabi bünyesi altındaki Abbas Güçleri, dün Kerbela kentinde bulunan mühimmat deposundaki patlamanın kaza sonucu değil hava saldırısıyla meydana geldiğini ileri sürdü.

Dün Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde, silah ve mühimmat deposunda meydan gelen patlamaya ilgili yazılı açıklamaya yayınlayan Abbas Güçleri, patlamanın bir kaza sonucu değil, "dost olmayan" bir insansız hava aracı tarafından düzenlenen saldırı sonucu meydana geldiğini iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Abbas Güçleri Komutanı Meytem el-Zeydi, silah ve mühimmat deposunun daha önce boşaltıldığını belirterek, patlama sonucu can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Irak'ta yaz mevsiminin başlamasından bu yana 10'dan fazla silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. - ERBİL