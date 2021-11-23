Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Dekanı ile Buluşuyor! Tarih: 25/11/2021

Saat: 20: 00 - 21: 00

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrencileri, 25 Kasım 2021 Perşembe Günü Saat 20. 00'de Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru ile buşuyor. Zoom üzerinden gerçekleşecek buluşmaya Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerimiz davetlidir.

https://zoom. us/j/96970666768? pwd=ck9Uc1BpNzB5RTdObGYwWXFlbEs3dz09

Meeting ID: 969 7066 6768

Passcode: 837233

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