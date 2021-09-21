Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Cemile SOLMAZ'ın babası vefat etmiştir - Haberler
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Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Cemile SOLMAZ'ın babası vefat etmiştir

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Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Cemile SOLMAZ'ın babası vefat etmiştir

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Cemile SOLMAZ'ın babası vefat etmiştirMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Cemile SOLMAZ'ın babası vefat etmiştir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Cemile SOLMAZ'ın babası vefat etmiştirMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Cemile SOLMAZ'ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR

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Haber: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Cemile SOLMAZ'ın babası vefat etmiştir - Haberler
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