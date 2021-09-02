Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Dr. Öğr. Üyesi Osma KARA'nın kayınbabası vefat etmiştir

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Dr. Öğr. Üyesi Osma KARA'nın kayınbabası vefat etmiştirMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Dr. Öğr. Üyesi Osma KARA'nın kayınbabası vefat etmiştir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Dr. Öğr. Üyesi Osma KARA'nın kayınbabası vefat etmiştirMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Dr. Öğr. Üyesi Osma KARA'nın kayınbabası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR

Kaynak: Habermetre