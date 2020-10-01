Mühendislik Tamamlama 2020 tercihleri başladı! Mühendislik Tamamlama tercihi nasıl yapılır? 2020 Mühendislik Tamamlama tercih kılavuzu

Mühendislik tamamlama yerleştirme ücreti hangi bankalara ödenecek? ÖSYM'nin, 2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına yerleştirme yapmak için düzenlediği Mühendislik Tamamlama sınavı ardından tercihler de başladı. Mühendislik tamamlama sınavına kimler girebilir?

ÖSYM, 2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapmak adına 1-7 Ekim arası tercih işlemlerinin başladığını adaylara duyurdu. Diğer yandan Mühendislik Tamamlama 2020 başvuru kılavuzu da yayımlandı.

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ BAŞLADI!

Adaylar tercihlerini 01-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2020-Mühendislik Tamamlama Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, 1-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. ÖSYM'ye gönderilecek tercih listeleri ile bu amaçla gönderilen dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde adayların YÖKSİS'teki eğitim bilgileri esas alınacaktır.

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

2015 Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar, 2018-ALES/2, 2019-ALES/1, 2019-ALES/2, 2019-ALES/3 veya 2020-ALES/1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Hangi teknik öğretmenlik programından mezun olan adayların hangi mühendislik programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2'de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1'deki mühendislik programlarından yapmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi alanlardaki programların tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİH İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN...

YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler,

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.),

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir

2020 MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA BAŞVURU KILAVUZU...