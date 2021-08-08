Mühendislik okudu dondurmacı oldu
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Mühendislik okudu dondurmacı oldu

Mühendislik okudu dondurmacı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de ziraat mühendisliğinden mezun olduktan sonra alanında istediği işi bulamayan Hacı Mehmet Yıldırım, yöneldiği dondurma sektöründe kısa sürede başarıya ulaştı.

Eskişehir'de ziraat mühendisliğinden mezun olduktan sonra alanında istediği işi bulamayan Hacı Mehmet Yıldırım, yöneldiği dondurma sektöründe kısa sürede başarıya ulaştı.

Eskişehir'e 10 yıl önce okumak için Kahramanmaraş'tan gelen 28 yaşındaki Hacı Mehmet Yıldırım, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra kendi alanında istediği şekilde bir iş bulamayan Yıldırım, ardından memleketinde meşhur olan dondurma sektörüne girdi. İlk önce memleketinden getirdiği dondurmaları satarak işe başlayan Mehmet Yıldırım, kısa sürede işlerinde başarıya ulaştı.

"Eskişehir'in bir Maraşlıya ihtiyacı var"

Dondurmacılık yapmaya Mühendislik Fakültesi'nde okuduğu yıllarda başladığını aktaran Hacı Mehmet Yıldırım, "Dondurmacılık alanında kendimi geliştirdim ve gerçek bir Maraşlı gibi Eskişehir'de satış yapıyorum. Kahramanmaraş'a dönmek gibi düşüncem yok, Eskişehir'in bir Maraşlıya ihtiyacı var" diye konuştu.

"Yaz döneminde satışlarımız arttı"

Hacı Mehmet Yıldırım, havaların ısınmasıyla dondurma satışlarının arttığını belirtti. Yıldırım, "Dondurmamızı Kahramanmaraş'tan getirtip burada satıyoruz. Yaz döneminde satışlarımız arttı. Umarım böyle devam eder. Havalar sıcak olduğu için vatandaşların canı çekiyor. Akşama kadar yüzlerce satıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Mühendislik okudu dondurmacı oldu
Mühendislik okudu dondurmacı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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