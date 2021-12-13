Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklamaTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mühendislik firmasına ait işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalıntı malzemelerle yakalanan şahıs tutuklandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mühendislik firmasına ait işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalıntı malzemelerle yakalanan şahıs tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi bulunan bir mühendislik firmasına ait işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı polis ekiplerini harekete geçirdi. İşyerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmarı sonucu eşyaları çalan şüphelisi S. T. çaldığı eşyalarla yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs emniyetteki sorgulamalarından sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. İşyerinden çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama

Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama

Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama

Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı! Sokak ortasında dehşet kamerada

Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı! Sokak ortasında dehşet kamerada

 Baba vahşeti! 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Baba vahşeti! 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

 Sözleşmeli er, sokak ortasında tartıştığı kadın polisi 3 kez bıçakladı

Sözleşmeli er, sokak ortasında tartıştığı kadın polisi 3 kez bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title