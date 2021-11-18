Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Projesine TÜBİTAK'tan Destek
Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Projesine TÜBİTAK'tan Destek Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği 4.
Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Projesine TÜBİTAK'tan Destek Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden Aysima Yediler, Çağlanur Karaca ve Selin Üstündağ'ın projeleri, TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Gıda Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. Özgün Güzdemir danışmanlığında yürütülen proje, Dimes A. S. iş birliğiyle gerçekleştirilecek.
Öğrencilerimizi ve danışman hocalarını tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
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