Mühendislik Fakültemizin Projelerine Tübitak Desteği

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Mühendislik Fakültemizin Projelerine TÜBİTAK Desteği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yapan akademisyenlerimizin öğrencileriyle beraber yürüttüğü dört proje TÜBİTAK'ın destekleyeceği projeler arasında yer aldı.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Mühendislik Fakültemizin Projelerine TÜBİTAK Desteği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yapan akademisyenlerimizin öğrencileriyle beraber yürüttüğü dört proje TÜBİTAK'ın destekleyeceği projeler arasında yer aldı.

Mühendislik Fakültemizin akademisyenlerinin yürütücülüğündeki dört proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık bulundu.

Mühendislik Fakültemizden yapılan yazılı açıklamada, "Endüstri Mühendisliği bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Derya Deliktaş'ın danışmanlığında ve öğrencilerimiz Nilay Özçalık, Melih Eren Kuzu ve Yaren Kısa'nın da çalışmalarıyla yürütülen 'Çok Amaçlı Optimal Sipariş Probleminin Çözümü için NSGA-II Yaklaşımı: Bir Market Uygulaması' başlıklı ve öğrencilerimiz Pınar Simay Ergün, Mustafa Akpınar ve Ülkü Yalçın'ın 'Çok Ölçütlü Karar Verme Metotları ile Uygun Bulut Hizmet Sağlayıcısının Seçilmesi: Bulut Bilişime Geçişin Altyapı Maliyetleri Üzerine Etkisi' başlıklı projeleri TÜBİTAK tarafından 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EEM) bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Namdar ve Dr. Öğr. Üyesi Arif Başgümüş danışmanlığında, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2021 Ocak'ta iki proje önerisi yapılmış ve bu proje önerilerinin her ikisi de desteklenmeye değer bulunmuştur. TÜBİTAK tarafından 2021 Mayıs'ta açıklanan sonuçlara göre, derin öğrenme ve işaret işleme odağındaki kabul edilen ve 'İnsansız Hava Araçlarının Derin Öğrenme Temelli Nesne Tanıma ve Tespiti' ve 'Makine Öğrenmesi ve Görüntü İşleme Tabanlı Otonom Sebze Toplama Aracı Tasarımı' projeler, 4. sınıf bölüm öğrencileri Erdem Bayhan, Zehra Özkan ve Yunus Emre Kar tarafından gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda projede çalışan tüm öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz kutlandı ve çalışmalarında başarılar dilendi.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 16 Haziran 2021, Çarşamba/ 13 defa okundu.

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Kaynak: Habermetre