Mühendisliği özendirmek için 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyorlar

Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THKU) öğrencileri, mühendisliği özendirmek ve sevdirmek için başlattıkları proje kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Üzerinde "Havacılık ve Uzay Bilimleri" yazan otobüsle Ankara'dan Kırşehir'e gelen Elektrik ve Elektrik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE-İnstitute of Electrical and Electronics Engineers) THKÜ Öğrenci Kolu üyeleri, "Pusula-Star Projesi" kapsamında, merkez Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Uçak mühendisliği başta olmak üzere bu mesleğin özellikleri ve alanlarıyla ilgili bilgi veren geleceğin mühendisleri, atölye çalışmasıyla da çark, makara ve palanga sistemleriyle ilgili deneyler yaptı.

Üniversite öğrencileri, Kırşehir'in ardından Ankara'daki okullar başta olmak üzere farklı illerde tanıtım faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.

IEEE THKÜ Öğrenci Kolu Başkan Yardımcısı Hazar Ertaş, AA muhabirine, proje kapsamında mühendisliği sevdirmek ve bu alanda ortaokul öğrencilerinin ilerlemesini sağlamak için pilot seçtikleri farklı illerde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kırşehir'de de Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldiklerini, hem sunum hem de atölye deneyleri yaptıklarını vurgulayan Ertaş, şöyle konuştu:

"Buraya gelme amacımız genç arkadaşlarımıza mühendisliği anlatabilmek, onların mühendislikte nasıl ilerleyebileceğini öğretebilmek. Prangalar, makara ve belli başlı çark sistemler ile önemli icatlardan bahsettik. Örneklerle mühendislik konularını anlattık. Atölye çalışmalarımızda da nasıl kodlama ile oyun yapabileceklerini, bir elektrik devresini basit şekilde nasıl kurabileceklerini, farklı prensipleri birleştirip ortaya nasıl icatlar çıkarabileceklerini öğretmeye çalıştık. Projemizin devamı için sponsor desteği bekliyoruz."

Ertaş, proje kapsamında farklı illerde mühendisliği ve bilimi özendirmek için okul faaliyetlerinin devam edeceğini dile getirdi.

Uçak Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Melis Ersin de öğrencilere bilimi ve mühendisleri sevdirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ankara'daki okullar başta olmak üzere farklı illere de gideceklerini aktaran Ersin, "Sunumumda uçak mühendisliğinden, stajımdan ve deneyimlerimden bahsettim. Çocukların ilgisini çok çekti, çok sorular aldım. Onlara uçak mühendisliğini sevdirebildiysem ne mutlu bana. Umarım ilerde başarılı yeni uçak mühendisleri yetişir." dedi.

Hedef 5 bin öğrenciye ulaşmak

Topluluk üyesi Ezgi Kahraman da proje ile Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Farklı illerde ulaşabildiğimiz kadar öğrenciye ulaşacağız, bizden sonra gelenler de projeyi devam ettirecek." diye konuştu.

Okul öğretmeni Gülgün Öztürk de üniversite öğrencilerinin bu etkinliklerinin öğrencilere faydalı olduğunu vurgulayarak, "Umarım her üniversite bu tür projeler yapar ve Anadolu'daki okullara bu şekilde el uzatırlar. Bu sunumlardan sonra ileride mühendis olmak isteyecek çok öğrencimiz olacaktır. Salondan da o intibayı aldım." şekline konuştu.

Ortaokul öğrencilerinden Elif Naz Kıratlı ise uçak mühendisliğinin çok hoşuna gittiğini belirterek, gelecek planları arasına mühendisliği de eklediğini kaydetti.