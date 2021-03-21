Mühendisliği bırakıp kaz çiftliği kurdu

Kırşehir'de yaşayan Orhan Güzel (42) mühendisliği bırakarak kaz çiftliği kurdu. Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği mesleği olan Güzel, 20 kazla başladığı işini yumurta ve civciv alarak sayısını 500 kaza çıkarttı.

Haftada bin ayda 4 bin adet üretim yaptığını söyleyen Güzel, "Haftada bin ayda 4 bin adet kaz ve civciv üretiyorum. Üretilen civcivleri önce yöremde sonra da ülke genelinde dağıtım yapıyorum. Kazları anaç olarak büyüttükten sonra kesimlik yapıyorum. Kurutup tuzlayarak da Kars'a satışını yapıyorum" dedi.

Talepler karşısında zorlanmaya başladı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde oluşturduğu çiftliğinde talepler karşısında zorlanmaya başladığını ifade eden üretici Güzel, "Kars kazı olarak bildiğimiz kazı, Kırşehir'de tuzlama ve kurutma işlemi sonrasında hazırlayıp gönderiyoruz" diye konuştu.

Kazlardan elde edilen yumurtalarla kuluçka makinelerinde civciv çıkartılıyor

Kaz yumurtaları ile kuluçka makinelerinde civciv çıkarttığını anlatan Güzel, haftada bin ayda ise 4 bin adet civciv üretimi yapan Kırşehirli mühendis sezonda 20 bin civciv üretimi sayısına ulaşıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı