Mühendisliği Bırakan Genç Kadın Spor Salonu Açıp Başarı Hikayesine İmza Attı

Hatay doğumlu olan Seyyide Koç, lise eğitimini tamamladıktan sonra ODTÜ'de elektrik-eloktronik mühendisliği eğitimi aldı. Bununla yetinmeyen Koç sonrasında İstanbul üniversitesinde sosyoloji bölümünü bitirdi.

Bu sırada 3 çocuk dünyaya getiren Seyyide Koç kendi işini yapmayı kafaya koydu ve sadece bayanlar hizmet veren bir spor salonu açtı. Burada sağladığı başarılı sonuçlardan sonra 2 şube daha açarak insanlara örnek olabilecek bir başarı hikayesine imza attı. Seyyide Koç, hayatını ve gelişimini, geleceğe dair planlarını İşte İşimiz ekibine tek tek anlattı.