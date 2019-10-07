"Mühendishane Projesi"nde yeni eğitim yılı başladı

07.10.2019 12:50

Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) tarafından geliştirilen eğitim projesi "Mühendishane"de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Sakarya'da ilk dersle başladı.

MSMB Sakarya Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da başlatılan projenin 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında MSMB Sakarya Temsilciliği tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan mühendislik öğrencilerinin katılımıyla kapsamı genişletildi.

Bu yıl ilk mezunlarını verecek olan Sakarya Mühendishanesi'nde güz döneminin ilk dersi yapıldı.

Çeşitli branşlardan 80 öğrencinin katıldığı açılış dersinde öğrencilere, güz döneminde yapılacak dersler, kurulacak çalışma grupları ve yapılacak diğer faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Mühendislik ve teknoloji fakültelerinde okuyan öğrencilerin, kişisel ve sosyal gelişimlerinin yanı sıra uygulama becerilerinin de gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan projede, kritik analitik düşünme, kişisel hayat planı, iletişim, mukayeseli medeniyet tarihi, dünden bugüne bilim ve teknoloji gibi dersler işleniyor.

Tecrübe paylaşımı programlarında alanında uzman sanayici ve akademisyenler de tecrübelerini öğrencilerle paylaşıyor.

Projenin geçen yıl Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde aralarında Ankara, İzmir, Konya ve Kocaeli'nin de bulunduğu 18 ilde uygulamaya konulduğu, derslerin kız ve erkek yurtlarında oluşturulan sınıflarda MSMB şube ve temsilcilikleri tarafından organize edildiği belirtildi.

Kaynak: AA