Mühendishane Kampı Antalya'da başlıyor

19.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:22

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mühendishane Kampı, 20-24 Ocak arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.

Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kampa Ankara, Aksaray, Adana, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Samsun, Sakarya, Kayseri, Kocaeli ve Yalova'dan Kredi Kurtlar Kurumu yurtlarında kalan 159 erkek ve 150 kız öğrenci katılacak.

Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hali Ali Mantar ile alanında uzman birçok akademisyen kampta çeşitli söyleşiler gerçekleştirecek.

Kamp etkinliklerine Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakultesi, Edebiyat Fakültesi ile Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu'nun konferans salonları ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA