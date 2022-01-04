Mühendis maaşı ne kadar oldu 2022? Zamlı Mühendis maaşları kaç TL? Zamla birlikte Mühendis maaşı ne kadara çıktı?
Memurlara yapılan ek zamdan sonra güncel Mühendis maaşları merak edildi. Peki, Mühendis maaşı ne kadar oldu 2022? Zamlı Mühendis maaşları kaç TL oldu? Mühendis maaşı ne kadara çıktı? Zamlı Mühendis maaşları kaç lira oldu? Mühendis maaşına kaç lira zam yapıldı? Ek zam oranı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 27,9'luk zammı yeterli bulmayan memurlar ek zam talep etti. Kabine toplantısından sonra memurlara ek zam müjdesi veren Erdoğan, yüzde 22,9'luk enflasyon zammı ve yüzde 5'lik dönem zammına yüzde 2,5 ek zam yaptıklarını açıkladı. Peki, Mühendis maaşı ne kadar oldu 2022? Zamlı Mühendis maaşları kaç TL? Mühendis maaşı ne kadara çıktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura ve emekliye ek zammın masaya yatırıldığı Kabine sonrası konuştu. Memurlara yapılan enflasyon zammına ek zam yapıldığı belirten Erdoğan, "Memurlarımıza toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Memurlara yapılan enflasyon zammının ardından bir de ek zam yapıldı. Kararı açıklayan Erdoğan, "Memurlarımıza toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir." diye konuştu.
8703 TL olan Mühendis maaşları yapılan ek zamla birlikte 11357 TL'ye yükseldi. Buna göre Mühendis (1/4) maaşları 11357 TL'ye çıktı.
Memurlara ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti. Böylece memurların maaş artış oranını 30,5'e çıktı.
Bu gelişme sonrası memurlar, Erdoğan'ın müjdesini verdiği ek zammın ardından maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.
İşte memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları:
- Vali - 22412 - 29247
- Genel müdür (1/4) - 16177 - 21110
- Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 11126
- Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6886
- Öğretmen (1/4) - 6587 - 8596
- Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 19347
- Baş komiser (3/1) - 8522 - 11121
- Polis memuru (8/1) - 7465 - 9741
- Uzman doktor (1/4) - 10126 - 13214
- Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8340
- Mühendis (1/4) - 8703 - 11357
- Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 7165
- Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10785
- Vaiz (1/4) - 6844 - 8931
- Avukat (1/4) - 8311 - 10845
- En düşük memur maaşı - 4880 - 6368
NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.
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