Mühendis Gizem, hobi olarak başladığı saksı tasarımları beğenilince iş yeri açtı
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Mühendis Gizem, hobi olarak başladığı saksı tasarımları beğenilince iş yeri açtı

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü ikincilikle bitiren ve yüksek lisans öğrenciliği devam eden Gizem Dayanıklı (24), hobi olarak başladığı farklı çiçek türleriyle saksı tasarım işini sosyal medyada ilerletince iş yeri açtı.

Mühendis Gizem, hobi olarak başladığı saksı tasarımları beğenilince iş yeri açtı
17.07.2020 08:49 | Son Güncelleme: 17.07.2020 08:53

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü ikincilikle bitiren ve yüksek lisans öğrenciliği devam eden Gizem Dayanıklı (24), hobi olarak başladığı farklı çiçek türleriyle saksı tasarım işini sosyal medyada ilerletince iş yeri açtı. Kendi ürettiği saksıları tasarım ve çiçeklerle süsleyerek satışa sunan Dayanıklı, "Günde 12 saat çalışıyorum ama başka işte bu kadar mesai harcasaydım herhalde bu kadar mutlu olmazdım" dedi.

Kozlu ilçesinde yaşayan Gizem Dayanıklı, ZBEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden geçen yıl bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Akademik kariyer planlayan Gizem Dayanıklı, aynı üniversitede yüksek lisansa başladı. Dayanıklı'nın bu sırada internette gördüğü farklı çiçek türleriyle tasarımlar ilgisini çekti. Evde kendi imkanlarıyla hobi olarak başladığı tasarımlarını ilerleten Dayanıklı, Instagram hesabından satmaya başladı. Kısa sürede büyük ilgi gören Dayanıklı, talebe yetişmekte güçlük çekince ilçede iş yeri açtı. Halk pazarında da tezgah açan Dayanıklı, inşaat mühendisi olmasının etkisiyle birbirinden güzel tasarımlarını çiçekle buluşturarak satışa sunuyor. Kendisine önemli bir gelir kapısı elde eden Dayanıklı, yüksek lisansını tamamladıktan sonra akademisyenliği hedeflediğini söyledi. Bu süreçte hobi olarak başladığı işin mesleği durumuna da geldiğini anlatan Dayanıklı, şöyle konuştu:

"İnternette görünce yapmaya başladım. Çok hoşuma gitti. Okulum için çok emek verdim. Bölümümü de seviyorum. Devam etsem mi yoksa kendim mi bir şeyler yapsam diye düşündüm. Sonra bunu yapmaya başlayınca 'buda olabilirmiş' dedim ve başladım. Evimizin bahçesinde çiçeklerle hep ilgileniyorduk. Kendim deneyince çok hoşuma gitti. Tasarım yapmayı boyalar filan hep seviyordum. Mesleğimi staj harici tatmadığım için pek bilmiyorum aslında. Mesleğimi yapsam belki onu da çok sevecektim. Yapmadığım için onunla ilgili bir yorumum yok. Şu an bunu yaptığım için mutluyum. Çok yeni olduğum için çok yoğun çalışıyorum. Sabah erken geliyorum, saatlerce çalışıyorum. Günde 12 saat çalışıyorum ama başka işte bu kadar mesai harcasaydım herhalde bu kadar mutlu olmazdım sanırım. Bunu da iş olarak görmüyorum. Sanki kendimi eğlendirmek için yapıyorum bir yandan da işim olmuş gibi."'İNŞAAT MÜHENDİSİ OLMAM İŞE YARADI' Talebin gün geçtikçe arttığını ve bunun da kendisini mutlu ettiğini ifade eden Dayanıklı, insanlara farklı gelen şeyleri yapmayı sevdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:  

"Burada bunu yapan hiç yok. Çok değişik geliyor insanlara. Onun için talep oldukça iyi. Neden yapıyorsun diye anlamıyorlar bazen. Anlatıyorum. Kalıpları da kendim yapıyorum. O da mesleki bilgilerden inşaat mühendisi olmam biraz işe yaradı. Malzemeleri iyi biliyorum. Mesleğime döner miyim hala karar vermedim. Dönersem de bunu bırakmayı düşünmüyorum. Yavaş yavaş belki kendimi geri plana alarak yardımcı bularak ilerleyebilirim. Bu işe hobi olarak başlamıştım. İş bulursam da hobi olarak devam edebilirim diye düşünüyorum. Ailem de destekliyor. Yüksek lisansımı da yaptığım için mesleğimi de geride bırakmadım aslında."


Kaynak: DHA

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