Mühendis Başkan Adayı Bodrum'un Sorunları İçin Umut Oldu

İYİ parti ve CHP'nin ittifak yapmadığı yerlerden biri olan Bodrum'da, İYİ parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, yıllardır CHP'nin kalesi olan ilçede çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce Bodrum Konacık belediyesinde başkanlık yapan ve beldede büyük çalışmalara imza atan Harita Mühendisi Mehmet Tosun Bodrum'un yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen alt yapı ve çöp sorunları için bölge halkına da umut oldu.

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun seçim çalışmalarına aylar öncesinden başlayarak Bodrumyarım adasını karış karış gezdi. İYİ parti ve CHP arasında İttifak yapılmayan Bodrum'da İYİ partinin yıllardır CHP'nin kalesi olan Bodrum Belediyesini, yapılan sosyal medya ve saha anketlerine göre büyük oy farkıyla alacağı görülüyor. 10 yıl boyunca Konacık Belde Belediye Başkanlığı görevi yapan ve Türkiye'nin pek çok bölgesinde Belediye, Karayolları ve İller Bankası gibi kurumların planlama, imar, kadastro ve altyapı projelerinde çalışan harita Mühendisi Mehmet Tosun, Bodrum'un yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunu ve çöp sorunu içinde bölge halkına umut oldu.

Bodrum'daki alt yapı sorunun, çöp ve yol sorununu çözeceğine inanan birçok sağ ve sol parti seçmenlerinin gönlünü de kazanan Tosun, projelerini anlatmaktan daha çok vatandaşın sorunlarını dinliyor. Kurduğu ekibi ile beraber tüm sorunları tek tek not aldıran Tosun, ilk işinin vatandaşların sorunlarını çözmek olduğunu, bunun için halkı dinlemenin önemli olduğunu açıkladı. Aldığı notlar çerçevesinde ilk olarak ortak sorunları çözmenin yoluna gideceğini daha sonrada vatandaşların bireysel sorunları çözüme kavuşturacağını anlatan Tosun "bizim işimiz önce halkın problemlerini çözmek. Bana iletilen notlarda öne çıkan 3 konu var bunları çözüme kavuşturacağız. Aldığımız notlarda en çok yol, çöp ve alt yapı sorunu. Bu sorunları ortadan kaldırmak için ekibimle beraber gece gündüz çalışacağız. Daha sonra vatandaşlarımızın bireysel sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bodrum için sokakta

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Yarımada genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerine de son sürat devam ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Bodrum Tavşan Burnunda yer alan tersaneyi, Bodrum Atatürk Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden Başkan Adayı Mehmet Tosun, gün içinde ise vatandaşlar tarafından bir Otel'de düzenlenen toplantıya katıldı.

31 Mart'ta yapılacak Belediye seçimleri öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun gece gündüz demeden seçim çalışmalarına devam ediyor. Bodrum Tavşan Burnu'nda yer alan tersaneyi ziyaret Tosun büyük bir coşku ile karşılandı. Tersanede yer alan teknelerin bakımlarını yapan çalışanlarla sohbet eden Başkan Adayı Mehmet Tosun, turizm ve denizlerde yaşanan sorunlar ile ilgili tekne sahipleri ve çalışanlarıyla bilgi alış verişinde bulundu.

Dönerin başına geçti

Gün boyunca Atatürk Caddesi üzerinde yer alan esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Adayı Mehmet Tosun, döner kesip vatandaşlara ikram etti. Ziyaretlerinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten esnaflar ise 31 Mart seçimlerinde kendisine verecekleri destekleri dile getirerek başarı temennisinde bulundu.

Başkan Adayı Tosun; "Belediye ile Vatandaşımız arasındaki İletişim Yeniden Kurulacak"

Ziyaret esnasında bir esnafla sohbet eden Başkan Adayı Mehmet Tosun; "Yarımada genelinde hayata geçireceğimiz önemli projelerimiz ile ilgili referandum yapacağız. Siz burada esnafsınız. Belediye sabah gelip, kimseye sormadan burayı kazmaya başlıyor. Bunu ortadan kaldıracağız. Eğer bu bölgede bir çalışma yapılması gerekiyorsa, belediye görevlisi 15 gün öncesinde gelecek ve esnafımıza 'biz burada şu tarihte bir çalışma yapacağız, böyle bir rahatsızlık verdiğimiz için sizden özür dileriz, bizden bir talebiniz olursa bizler buradayız' diyecek. Böylece belediyemiz ile vatandaşımız arasındaki iletişim kurularak, esnafımızın mağduriyeti en aza indirgenmiş olacak. Biz eğer göreve gelirsek, yarımada genelinde bu hizmeti yürüteceğiz" dedi.

Toplantı sonunda Başkan Adayı Mehmet Tosun, vatandaşların beklenti, talep ve şikayetlerini teker teker dinleyerek, not aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA