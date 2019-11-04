Mühendis adaylarının baret heyecanı

04.11.2019 13:12

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencileri için baret takma töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre fakültede yapılan törende konuşan BŞEÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cenk Karakurt, mesleğe yönelik bir adım olan baret takmanın öğrencilerin motivasyonunu artırdığını belirtti.

Öğrencilerin gelecekte önemli projelerde yer alacağına inandığını kaydeden Doç.Dr. Karakurt, onların etik kurallarına bağlı kalarak ve çok çalışarak dünyada Türkiye'nin ismini en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak da mesleğin önemli ve büyük sorumluluklar gerektirdiğini ifade etti.

'İnşaat mühendisliğinin insan hayatıyla yakından ilişkili olduğuna değinen Albayrak, "Öncelik hiçbir zaman para kazanmak olmamalıdır. Meslek etiği ve onurumuz ön planda olacak. Amacımız en kaliteli işleri yaparak Türkiye'mize fayda sağlamak olmalıdır." dedi.

Konuşmaların ardından öğretim görevlileri tarafından öğrencilere baretleri takıldı.

Kaynak: AA