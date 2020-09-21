Muhasebecisini yaralayan müteahhite 10 yıl hapis
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Muhasebecisini yaralayan müteahhite 10 yıl hapis

KAYSERİ'de, muhasebecisi M.B.Ö.'yü (46) silahla vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan müteahhit Ali Kürne (33), 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Muhasebecisini yaralayan müteahhite 10 yıl hapis
21.09.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:29

KAYSERİ'de, muhasebecisi M.B.Ö.'yü (46) silahla vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan müteahhit Ali Kürne (33), 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 10 Nisan'da Kocasinan ilçesindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, muhasebeci M.B.Ö. müteahhit Ali Kürne'ye ait bir apartman dairesini eşinin üzerine geçirdi. Durumu fark eden Kürne, muhasebe işlerini yapan M.B.Ö. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kürne, M.B.Ö.'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan muhasebecinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kürne, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Daha sonra Ali Kürne hakkında, 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Kürne cezaevinden katılırken, sanık avukatı ile mağdur M.B.Ö. ve avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Pişman olduğunu belirten sanık Kürne, "Yaralama kastım vardı. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Keşke olay buralara gelmeseydi" dedi. Mağdur M.B.Ö.'de şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Kürne'yi, 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimleri uygulayarak, cezayı 10 yıl 10 aya düşürdü ve Ali Kürne'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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