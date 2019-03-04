Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı (SMMMO) Nuh Boyraz ve yönetim kurulu üyeleri Muhasebeciler Günü dolayısıyla Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, oda başkanı Boyraz ile yönetim kurulu üyelerinin gününü kutladı.

Boyraz ise Muhasebeciler Günü dolayısıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA