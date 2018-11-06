Muhasebeciler Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası SGK'nın Galibiyeti İle Sona Erdi

Turnuvada A grubunda Körükçü,Akdeniz,Söğütspor,TÜİK;

B Grubunda Kardeşçe,SGK,Mastırlar,Gazişehir

C Grubunda Birlikspor,Vergi Dairesi Başkanlığı,ALL-STAR 2018,İŞ-KUR,BAYturnuvada yarıştılar.

Toplam 12 takımın oynadığı turnuvada gruplardan 1.2 ve 3. Olan takımlar bir üst tura çıktı.Finale SGK ile Kardeşçe spor kaldı.SGK Kardeşçespor'u penaltı golleriyle yenerek şampiyonluğu elde etti.

Turnuva ile ilgilibir açıklama yapan Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özbay "Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz bu turnuvada kurumlar ve meslektaşlar arası daha diyaloglarının kurulması açısından turnuvayı önemsiyoruz.Şampiyon olan SGK kurumunun futbol takımını kutluyorum. Bu turnuvanın meslek camiamızda dostlukların, kardeşliğin daha da pekişmesini diliyorum" dedi.

GSMMMO Genel Sekreteri Hakan Özsever ise yaptığı konuşmada turnuvada oynayan takımlara teşekkür etti.