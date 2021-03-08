Muhasebeci ve Mali Müşavirler Başkan Çerçioğlu ile görüştü
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Muhasebeci ve Mali Müşavirler Başkan Çerçioğlu ile görüştü

08.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:35
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Aydın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Yörüyen önderliğinde gerçekleştirilen ziyarette yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Yörüyen ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Çerçioğlu'nun Emekçi Kadınlar Günü'nün kutladı. Yönetim kurulu üyeleri ayrıca 1-7 Mart Muhasebe Haftalarını Aydın genelindeki billoard'lar üzerinden kutlayan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, Aydın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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