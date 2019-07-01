Muhasebeci olarak çalıştığı iş yerinin kasasını böyle boşalttı

Muhasebeci olarak çalıştığı iş yerinin kasanından 50 bin TL çaldı

İSTANBUL - Fatih'te çalıştığı iş yerinin kasasından 50 bin TL çalan muhasebeci, Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence mekanında yakalandı. Şahıs tutuklanırken, kasadan paraları alma anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran 07.45 sıralarında Binbirdirek Mahallesi'nde bulunan bir hediyelik eşya mağazasının kasasından 50 bin TL alındığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Gökhan Terkek şahsı 28 Haziran günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence mekanında yakalayarak gözaltına aldı.

Paraları çalan muhasebeciymiş

Gözaltına alınan şahısın 20 gündür mağazada muhasebeci olarak çalıştığı belirlendi. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasan paraları alma anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA