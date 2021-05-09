Muhasebeci, çalıştığı iş yerini soydu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muhasebeci, çalıştığı iş yerini soydu

Muhasebeci, çalıştığı iş yerini soydu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultanbeyli'de bir iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlığı işyerinin muhasebe sorumlusunun yaptığını tespit etti.

Sultanbeyli'de bir iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlığı işyerinin muhasebe sorumlusunun yaptığını tespit etti. Şüphelinin iş yerinin tuvaletine sakladığı çantadan 415 bin lira nakit para ile 837 bin lira değerinde Çek-Senet ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli Turgutreis Mahallesinde bulunan bir iş yerinde 7 Mayısta meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin harekete geçti.

Hırsız muhasebeci çıktı

Yapılan detaylı araştırmalar neticesinde işyerinde bulunan çelik kasanın şifre ile açılarak içerisinden nakit para, çek ve senetlerin çalındığını tespit eden ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis ekipleri, hırsızlık olayını işyerinde muhasebe sorumlusu olan A.Y. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirledi.

Sakladığı çantadan 415 bin lira nakit para çıktı

Şüpheli şahıs A.Y., kasadan parayı, çek ve senetleri kendisinin çaldığını, çaldığı para ve çeklerin bulunduğu çantayı tuvalete sakladığını söyledi. Şüphelinin iş yerinin tuvaletine sakladığı çanta bulunarak muhafaza altına alınırken, çantadan 407 bin lira nakit para, 837 bin lira değerinde Çek-Senet, 8 adet kapalı zarf içerisinde 8 bin 650 lira nakit para ve 1 adet Çek koçanı ele geçirildi.

Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheli A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkeme sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Muhasebeci, çalıştığı iş yerini soydu
Muhasebeci, çalıştığı iş yerini soydu
Muhasebeci, çalıştığı iş yerini soydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Faik Öztrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Diego Cyle Larin Salih Uçan Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muhasebeci, çalıştığı iş yerini soydu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 11:37:52. #1.15#

title