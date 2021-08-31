Muhasebe müdürünün hesabını JASAT bozdu
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Muhasebe müdürünün hesabını JASAT bozdu

Muhasebe müdürünün hesabını JASAT bozdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de bir belediyede muhasebe müdürü olarak görev yaptığı dönemde 2 bin 300 adet uyuşturucu hap ile yakalanan hükümlü, JASAT tarafından saklandığı evde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Denizli'de bir belediyede muhasebe müdürü olarak görev yaptığı dönemde 2 bin 300 adet uyuşturucu hap ile yakalanan hükümlü, JASAT tarafından saklandığı evde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Denizli'de 2015 yılında meydana gelen olayda bir belediyede muhasebe müdürü olarak görev yapan Ata A. (57), jandarmanın düzenlediği narkotik operasyonunda 2 bin 300 adet uyuşturucu hap ile yakalandı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edilen Ata A., serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Süreç içerisinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Ata A., cezaevine teslim olmak yerine kaçmayı tercih etti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ata A'nın Honaz ilçesine geldiği bilgisini aldı. Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan uyuşturucu taciri, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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