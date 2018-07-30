Muharrrem İnce: "Genel Başkan Seçildiğim Takdirde Koltuğa Yapışmayacağıma Dair Noterden Taahhütname...
Muharrrem İnce: "Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma dair noterden taahhütname verdim" "Noterden bir taahhütname imzaladım.
Muharrrem İnce: "Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma dair noterden taahhütname verdim"
"Noterden bir taahhütname imzaladım. Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceğime dair noterden taahhütname verdim.
"Koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim"
ANKARA - Muharrem İnce Ankara'da noter önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.