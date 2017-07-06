Muharrem Usta'dan Transfer Müjdesi!

Takıma 3 ya da 4 takviye yapacaklarını söyleyen Usta, Kucka ve kulübü Milan'la anlaşma sağlandığını söylerken, Junuzovic'te de olağanüstü bir durum olmadıkça imzaların atılacağını söyledi. Usta, Inter'in Şili'li orta saha oyuncusu Medel için kulübüyle el sıkıştıklarını da açıkladı.



İşte Muharrem Usta'nın açıklamaları:



"İhtiyacımız olan, çok net oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz. 3 ya da 4 önemli transfer yapacağız"



"Kucka, Milan'ın bırakmak istemediği bir oyuncu. Milan ile anlaştık. Protokoller kaldı. Yarın biter."



"Kucka ve Milan ile her konuda anlaştık. Sadece imzalar kaldı."



"Bir diğer görüştüğümüz oyuncu Junuzovic. Oyuncu ile anlaştık. Kulübüyle küçük bir fark kaldı.



"Junuzovic'te de olağanüstü bir durum olmadıkça imzalar atılacaktır."



"Gary Medel için kulübüyle anlaştık. Oyuncuyla bugün görüşmelere başladık."



"Medel için Inter ile karşılıklı anlaştık. Medel olmazsa alternatifimiz hazır."



"Edin Visca için teklifimizi Başakşehir'e sunduk. Henüz anlaşamadık. Görüşmeler sürüyor."